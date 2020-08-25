Sebastian Formella: "Türkiye seni seviyorum" - Son Dakika

Sebastian Formella: "Türkiye seni seviyorum"

Almanya'nın en büyük boks kulübünün şampiyon sporcularından Sebastian Formella, Türkiye'ye geldi.

Sebastian Formella:

Almanya'nın en büyük boks kulübünün şampiyon sporcularından Sebastian Formella, Türkiye'ye geldi. Los Angeles'ta yaptığı maç için hazırlıklarını Türkiye'de gerçekleştiren ve ülkemize hayran kalan şampiyon boksör, "Türkiye, seni seviyorum" derken, Türk boksörlerin de çok güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Los Angeles'ta dünyanın önde gelen boksörlerinden Shwan Porter ile ringe çıkan ve iyi bir mücadele ortaya koymasına karşın sayıyla mağlup olan Sebastian Formella, Türkiye'ye geldi. Almanya'nın en büyük boks kulübü EC BOXİNG'in sporcusu olan Sebastian Formella, kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan'la birlikte ülkeyi ziyaret ederken, İhlas Haber Ajansı'na da açıklamalarda bulundu ve Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.

"İSTANBUL KAMPI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"

Sözlerine Türkçe 'Merhaba' diyerek başlayan Sebastian Fornella, Shwan Porter ile yaptığı mücadelenin çok iyi bir maç olduğunu ifade etti. Sınırları zorladığını söyleyen başarılı boksör, "Sınırlarımı zorladım ve savaştım. Maçı bırakmak ya da geri çekilmek bir opsiyon değildi. Biraz daha iyi olabilirdi ve kazanma şansım olabilirdi. Yine de performansımdan memnunum. Los Angeles'a gitmeden önce İstanbul'da kamp yapabildiğim için çok mutlu oldum. Çok güzel bir kamp geçti. Sıcaklıklar da iyiydi. Güzel ve küçük bir ringde çok iyi Türk boksörlerle iyi maçlar yaptım ve bu maçlar sayesinde kendimi ilerlettim. Daha sonra Las Vegas'ta dünya yıldızlarıyla hazırlık maçları yapınca, İstanbul'daki kampın ne kadar verimli geçtiğini anladım" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BOKSÖRLER ÇOK GÜÇLÜ"

Bir dahaki hazırlık kampında mutlaka Türkiye'ye geleceğini sözlerine ekleyen Sebastian, "Tabii ki bir dahaki hazırlıklarımda mutlaka Türkiye kampın bir parçası olacak. Burada basının ilgisini, boks sevdalısı insanların desteğini daha önce görmedim. Daha önce dünya şampiyonu olmama karşın, Almanya'da böyle bir ilgi olmadı. Türkiye'deki bu durum beni çok mutlu etti. Muhakkak burada sürekli bir hazırlanma durumum olacak. Güçlü bir promotörüm var. İstanbul'da bir yerimiz var. İstanbul'da bir maç yaparak buradaki takipçilerime de kendimi göstermek istiyorum" dedi. Türkiye'de çok güçlü boksörler olduğunu de söyleyen şampiyon boksör, "Türkiye'de amatör boksörler çok güçlü. Fatih Keleş, Volkan Gökçek, Ali Eren Demirezen amatörden gelen çok güçlü ve dünya çapında önemli boksörler. Çok güçlüler, bedenen çok ciddi güce sahipler. ABD'deki boksörler gibiler. Eğer Erol Ceylan, promotörlük yaparsa, Türkiye'de boks çok iyi yerlere gelebilir" açıklamasını yaptı.

CEYLAN: "TÜRK BOKSÖRLER İNANIRSA, BEN YOLLARINI AÇARIM"

Türk boksörlerle ilgili olarak açıklamalar yapan EC BOXİNG Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan da, "Türkiye bu konuda tam anlamıyla uyuyan bir dev durumunda. Güçlü boksörler var. Bu boksörlerin hepsi dünya klasmanında dövüşebilecek kapasitede. Bugün Volkan Gökçek, Sebastian'la kafa kafaya antrenman maçı yapıyor. Fatih Keleş, Sebastian'ın dövüştüğü Shwan Porter'le aynı ringe girebilir. Kendilerine inanmaları gerekiyor. İnanırlarsa, ben hepsinin yolunu açarım" diyerek Türk boksörlere mesaj gönderdi.

"HERKES TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİ"

Pandemi nedeniyle insanların seyahat etmekten korkmasıyla ilgili konuşan Sebastian Formella, "İstanbul'da pandemi konusunda herkes çok dikkatli. Herkes maskeyle geziyor ve çok iyi bir disiplin var. 2 haftadır buradaydım, her yeri gezdim. Herkes istediği gibi buraya gelebilir ve burada öyle bir tehlike yok. Kurallara dikkat ediliyor. Türkiye'de yemekler çok güzel, bayıldım yemeklere. Her yerde herkes bizi ailesi gibi karşıladı burada. Koronadan çok korkmazlarsa, buraya mutlaka gelmesi gerekiyor herkesin" dedi. İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu da söyleyen başarılı sporcu, "İstanbul çok güzel bir şehir. Kız arkadaşımla tekrar geleceğim buraya. Kapalıçarşı'ya gideceğiz. Çok güzel camiler var. Burası dünya şehri ve kültür için burası mutlaka gezilmeli. Sultanahmet, Ayasofya, her yeri gezmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Boks maçlarının organizasyonda Erol Ceylan'a birçok konuda yardımcı olan eşi Alexandra Ceylan de kendisinin eşinin işlerine yardımcı olduğunu ifade etti. Röportajın ardından Sebastian, Türkçe olarak "Türkiye bir tane, Türkiye seni seviyorum" dedi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sebastian Formella: 'Türkiye seni seviyorum' - Son Dakika
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