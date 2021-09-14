Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

Siyah-Beyazlılar'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund'tan dikkat çekici açıklamalar geldi.

"HAYATTA KALMANIN YOLLARINA ÇALIŞTIK"

Takvim'in aktardığı haberde; Dortmund'da top koşturan ve şimdilerde yöneticilik yapan Sebastian Kehl'in ifadeleri manşete taşındı. Kehl, "Çok duygusal bir maç olacak. Türk taraftarlar İstanbul'da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak. Bundan eminiz. Ama elimizde Beşiktaş'a karşı hayatta kalmanın yolları da var" ifadelerini kullandı.

TİMO WERNER OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Dortmund sportif direktörü Michael Zorc da İstanbul'da kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın daha önce karşılaştığı Leipzig'de Timo Werner, Vodafone Park'taki tezahüratlardan dolayı kulağından rahatsızlık geçirmişti.