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Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar - Son Dakika

Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

14.09.2021 10:56

Yarın oynanacak Devler Ligi maçında Vodafone Park'ta ağırlayacağı Sebastian Kehl, temsilcimizden çekiniyor. Kehl, "Duygusal bir maç olacak. Türk taraflar bizi kazanın içine sokmaya çalışacak, bunu biliyoruz. Hayatta kalmanın yollarını da çalıştık" ifadelerine yer verdi.

Siyah-Beyazlılar'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund'tan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

"HAYATTA KALMANIN YOLLARINA ÇALIŞTIK"

Takvim'in aktardığı haberde; Dortmund'da top koşturan ve şimdilerde yöneticilik yapan Sebastian Kehl'in ifadeleri manşete taşındı. Kehl, "Çok duygusal bir maç olacak. Türk taraftarlar İstanbul'da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak. Bundan eminiz. Ama elimizde Beşiktaş'a karşı hayatta kalmanın yolları da var" ifadelerini kullandı.

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

TİMO WERNER OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Dortmund sportif direktörü Michael Zorc da İstanbul'da kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın daha önce karşılaştığı Leipzig'de Timo Werner, Vodafone Park'taki tezahüratlardan dolayı kulağından rahatsızlık geçirmişti.

Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

Sebastian Kehl, Vodafone Park, Beşiktaş, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar - Son Dakika
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