Son Dakika Haberleri: Sebastien Haller, West Ham United'da
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Sebastien Haller, West Ham United'da

3 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Sebastien Haller'i kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

Sebastien Haller, West Ham United'da, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Sebastien Haller'i kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 25 yaşındaki Haller ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fransız futbolcunun transferi için 45 milyon bonservis bedeli ödeyen West Ham United, kulüp rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekor geçen yıl 36 milyon sterlin bonservisle alınan Brezilyalı Felipe Anderson'a aitti.
Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Haller, 20 gol attı.
Eintracht Frankfurt, West Ham United, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:44 Kaynak: AA
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