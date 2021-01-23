Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü - Son Dakika

Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü

23.01.2021 12:31

Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü Patlamadan dolayı çamur göletine dönen Ercan sokak trafiğe kapatıldı Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak mahallesinde içme suyu ana şebeke borusunun sabah saatlerinde patlamasından dolayı sokaklar gölete döndü.

Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü

Patlamadan dolayı çamur göletine dönen Ercan sokak trafiğe kapatıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak mahallesinde içme suyu ana şebeke borusunun sabah saatlerinde patlamasından dolayı sokaklar gölete döndü.

Eskiden Hava Hastanesi olarak bilinen Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası'nın bulunduğu Ercan sokakla Sermet sokağın kesiştiği noktada bulunan şebeke suyu borusu patladı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre; sabah 08.00 civarında yaşanan patlama sonrasında durumu fark eden bölgedeki vatandaşlar haber vermesi ile ESKİ personelleri onarım çalışmalarına başladı. Patlamadan dolayı çamur göletine dönen Ercan sokak trafiğe kapatılırken, olayın pandemi tedbirlerince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bulunduğu cumartesi gününe denk gelmesi trafik açısından büyük bir problem yaşanmasına engel oldu. Yetkililer tarafından patlamanın kesin nedeni henüz açıklanmaz iken, bölge sakinleri bunun doğal bir kaza olduğu kanaatinde bilgiler aktardı.

Bölgedeki evlerde herhangi bir su baskını yaşanmazken, şebeke suyu kesilen sokaklara devam eden onarım çalışması sonrasında tekrar su verileceği bildirildi.

Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü
Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü
Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü
Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Odunpazarı, Eskişehir, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şebeke borusu patladı, sokaklar göle döndü - Son Dakika


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