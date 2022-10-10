Şebeke kapağını çaldılar - Son Dakika
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Şebeke kapağını çaldılar

10.10.2022 13:15
Şebeke kapağını çaldılar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yer altındaki şebeke hattının kapağı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yer altındaki şebeke hattının kapağı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Vatandaşlar, 'bu kadarına da pes' dedi.

İddiaya göre, Muratlı'da İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak'taki ana giriş şebeke kapaklarının çalınması görenleri hayrete düşürdü. Çalınan kapakların ardından herhangi bir çözüm veya önlem alınmaması da vatandaşların tepkisine yol açtı.

Son zamanlarda artan rögar kapağı ve yağmur suyu mazgalı hırsızlıklarının ardından şimdi de yer altı şebeke hatlarının kapakları çalınmaya başladı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından hemen yetkililere haber verildiğini belirten mahalle sakinleri ise kimsenin zarar görmemesi için çukurun kapatılmasını bekliyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şebeke kapağını çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şebeke kapağını çaldılar - Son Dakika
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