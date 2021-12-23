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Şebekeden kaynaklı kayıp kaçak su tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Şebekeden kaynaklı kayıp kaçak su tespit çalışmaları devam ediyor

23.12.2021 16:34
Şebekeden kaynaklı kayıp kaçak su tespit çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıp ve kaçak suların sisteme kazandırılması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Sedat Kabakaş, Fiziki Kayıp Kaçak Ekiplerinin gece sahada olduğunu ifade ederek, şebekeden kaynaklı kayıp suların önüne geçmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Kabakaş, "Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) izole alt bölge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an Kavaklıbağ Mahallesi Kavaklıbağ izole bölgesindeyiz. Fiziki Kayıp Kaçak ekibimizin gece sessizliğinde yaptıkları dinleme sonucunda tespit ettikleri bölgelerden biri de burasıydı. Tespit edilen noktada kazı çalışmaları yaptık ve yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda eski boruda kaçak tespit ettik. Bu durum ile alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Fiziki kayıp kaçak çalışmalarımız şehir merkezinde aktif olarak devam edecek. Kayıp- kaçak su ile mücadelemizde kararlıyız.Ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.

MERT: KAYIP SULARI SİSTEME KAZANDIRIYORUZ

Sudaki fiziki kayıpların önlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, ekiplerin gece sessizliğinde dinleme yaptıklarını ve gün içerisinde ise tespit edilen arızaların giderildiğini belirtti. Su kayıp ve kaçaklarının kontrolü konusunda kararlı olduklarını kaydeden Mert, "Fiziki kayıp-kaçak suların önüne geçebilmek için kesintisiz çalışan bir ekibimiz var. Gece sessizliğinde sokak sokak gezip dinleme cihazlarıyla kaçak tespit ediyorlar. Kayıp kaçak aramaları sonucunda sisteme su kazandırıyoruz. Amacımız; fiziki kayıp-kaçak sularımızı minimuma indirmek. Su israfının önüne geçerek Malatyalı hemşerilerimizin suyu daha uzun yıllar kullanılmasını sağlamak. Malatya genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp-kaçak su tespit çalışmalarımız devam edecek " diye konuştu.

Şebekeden kaynaklı kayıp kaçak su tespit çalışmaları devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şebekeden kaynaklı kayıp kaçak su tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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