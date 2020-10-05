Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor - Son Dakika

Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor

Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, uzaktan eğitime katılmak için sınırları zorluyor.

Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, uzaktan eğitime katılmak için sınırları zorluyor. Şebekenin çektiği pencerenin önünde bekleyen öğrenciler, tek telefonla sırayla EBA'ya girmeye çalışıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime karar verildi. Bu kapsamda Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler internet, şebeke, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon sıkıntıları nedeniyle uzaktan eğitimde sorun yaşamaya başladı. Her bir hanede en az üç öğrencinin olması ve sadece bir akıllı telefonla eğitimini sürdürmesi ise dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Şenyuva Mahallesinde bulunan öğrenciler, şebekenin çektiği tek pencerenin önünde derslerini bekliyor. Aynı aileden 6 öğrencinin bulunduğu evde çocuklar, tek cep telefonu ile sırayla EBA'ya girip derslerini dinlemeye çalışıyor.

6 öğrenciye 2 akıllı telefon

Velilerden Muhlis Öztemel, öğrencilerin uzaktan eğitimden tam anlamıyla yararlanamadığını söyledi. Öztemel, "Altyapı çalışması olmadığından dolayı öğrenciler internete erişemiyor. İnternete erişemediklerinden dolayı derse giremiyor. Ailelerin internet paketi satın alacak durumu olmuyor. Televizyondan da veriliyor, bazı evlerde 3-4 öğrenci var. Tek televizyonla ne yapılabilir ki" dedi.

6 kardeşinin okul okuduğunu kaydeden Rüveyda Ildız da, "6 kardeşim var, EBA'ya canlı derse girme zorunluluğu olan. Ancak evimizde sadece 2 tane akıllı telefon var. 6 kardeşim aynı anda sisteme girmeye çalışıyor. Sistem yoğun, benim kardeşlerim giremiyor. Bazı veliler, akıllı telefondan bilgisayardan bihaberler, bunlar uzaktan eğitimi çocuklarına nasıl karşılayacaklar. Mümkün olduğunu düşünmüyorum. Lütfen çocuklar için elinizden geleni yapın. Şebeke sorunu da var, bir pencere önü belirliyoruz çocuklar onunun önünde duruyor" diye konuştu.

Pencere kenarında derse girmeye çalışan Muhammed Ildız ise "6 kardeşim okul okuyoruz. Hem internet hem de tablet sıkıntımız var, bunların yanında şebeke sorunu da oluyor. Kardeşlerimle derslerimiz çakıştığında derslere giremiyoruz" şeklinde konuştu.

Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor
Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor
Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor
Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor

Eğitim Bilişim Ağı, Cep Telefonu, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şebekenin çektiği pencereden 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor - Son Dakika

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