Karaman'da, özel harekat destekli 550 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı (2) - Son Dakika

Karaman'da, özel harekat destekli 550 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı (2)

Karaman\'da, özel harekat destekli 550 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı (2)
Son Güncelleme: 16.01.2021 15:41

ŞEBEKE LİDERİ 'ANA' LAKAPLI KADINMIŞKaraman'da, özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

ŞEBEKE LİDERİ 'ANA' LAKAPLI KADINMIŞ

Karaman'da, özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonun Karaman, Konya ve Eskişehir'de yapıldığı, gözaltı sayısının 10'u kadın 41 olduğu, 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Suç örgütünün liderliğini ise çevresinde 'Ana' lakabıyla tanınan Aslı Dudu D.'nin yürüttüğü, 'Dayı' lakaplı kardeşi Yunus D.'nin de yardımcılığını yaptığı kaydedildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği öne sürülen örgütün, küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya alıştırdığı ve özellikle kızların uygunsuz görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantaj ile şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları belirtildi. Aynı zamanda kaçak silah ticareti de yaptığını iddia edilen şebeke üyelerinin, çok sayıda iş yeri ve ev kurşunladığı, silahlı yaralama olaylarına karıştığı, örgütten ayrılmak isteyenleri alıkoyarak, dövüp, işkence yaptıkları kaydedildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 5 tüfek, 7 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 102 mermi, 23 kartuş, 450 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.  ?


Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da, özel harekat destekli 550 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da, özel harekat destekli 550 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı (2) - Son Dakika
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