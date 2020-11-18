Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı - Son Dakika

Bolu'nun Seben ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kavak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vücut kırgınlığı ve baş ağrısı sebebiyle yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Bir süre evde karantinada istirahat halinde tedavi olacağını ifade eden Başkan Kavak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.