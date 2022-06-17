Seben Belediyesinden dereceye giren öğrencilere bisiklet - Son Dakika
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Seben Belediyesinden dereceye giren öğrencilere bisiklet

17.06.2022 16:37
Seben Belediyesinden dereceye giren öğrencilere bisiklet

Bolu'nun Seben ilçesinde okulu birincilik, ikincilik ve üçüncülükle bitiren öğrencilere belediye tarafından bisiklet hediye edildi.

Bolu'nun Seben ilçesinde okulu birincilik, ikincilik ve üçüncülükle bitiren öğrencilere belediye tarafından bisiklet hediye edildi.

Seben Ortaokulu bahçesinde yapılan bisiklet dağıtım törenine, Kaymakam Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Orhan, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi, Seben Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve Seben Atatürk İlkokulunda eğitim gören ve yılı ilk 3'e girerek tamamlayan öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

Kavak, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede eğitim gören öğrencileri unutmadıklarını belirtti.

Okulların birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine bisikletlerini takdim ettiklerini dile getiren Kavak, öğrencilerin başarısını tebrik etmek ve başarıyı örnek göstermek için yaptıkları bu projede kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seben Belediyesinden dereceye giren öğrencilere bisiklet - Son Dakika

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