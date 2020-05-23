Seben'de bazı meyve sebzeler zirai dondan etkilendi - Son Dakika

Bolu'da, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçede dün gece meydana gelen zirai don olayından çok sayıda sebze ve meyve fidesinin etkilendiğini bildirdi.

Kavak, yaptığı yazılı açıklamada, Seben'in iklimi ve toprak verimliliği bakımından Bolu'nun Çukurova'sı olarak adlandırıldığını belirtti.

"Seben domatesi", "Seben karpuzu", "Seben kabağı", "Seben biberi" diye kalitesiyle ve lezzetiyle nam yapan Seben'in çiftçilerine geçmiş olsun dileklerini de ileten Kavak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu'muzun Çukurova'sı Seben'imizde dün gece meydana gelen zirai don üreticilerimizin tarlalarında büyük zarara yol açtı. Kendilerine çok geçmiş olsun diyorum. Sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden emeğini, alın terini toprağa eken, büyüten bizlere sunan çiftçilerimiz. Allah tekrarını göstermesin inşallah."