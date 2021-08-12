Seben Gölü'nden çekilen su 30 kilometre uzaklıktaki ilçenin tarımını değiştirecek - Son Dakika

Seben Gölü'nden çekilen su 30 kilometre uzaklıktaki ilçenin tarımını değiştirecek

- Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölünde suyun yüzde 90'ı çekildi

BOLU - Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan ve Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü olan Seben Gölü'nün suyu tarımda kullanılmak için çekiliyor. İlçenin tarımını değiştirecek olan Seben Gölü'nün son hali havadan görüntülendi.

Bolu'da, Batı Karadeniz'in en büyük yapay sulama gölü olma özelliğini taşıyan ve yapımı 2011 yılında tamamlanan Seben Gölü'nün suyunun Seben ilçesindeki 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması için proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'ndeki suyun çekilmesi için çalışma başlatıldı. Göldeki suyun yeteri kadar çekilmesinin ardından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Seben ilçesine su taşınması için gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su tamamen kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak.

Projenin bitmesiyle birlikte bugüne kadar kuru yöntemle yapılan tarımda sulu yönteme geçilmiş olacak.