Seben Gölü'nün suları çekilince eski yapılar ortaya çıktı - Son Dakika

Suların çekildiği bölge drone ile de havadan görüntülendi.

Boru hattının yapım çalışmaları için gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80'inin boşaltılmasına başlandı.

Proje kapsamında Batı Karadeniz 'in "en büyük" yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü'nden ilçeye su taşınması için yapılacak çalışmalar içerisinde gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak.

Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan, çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak.

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