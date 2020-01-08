Seben Kaymakamı Atış'ın okul ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seben Kaymakamı Atış'ın okul ziyaretleri - Son Dakika

Seben Kaymakamı Atış'ın okul ziyaretleri

10 dakika önce

Seben Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede faaliyet gösteren okulları ziyaret etti.

Seben Kaymakamı Atış'ın okul ziyaretleri, System.String[]

Seben Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede faaliyet gösteren okulları ziyaret etti.

Atış ve beraberindekiler, Seben İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Okul hakkında müdür ve öğretmenlerden bilgi alan Atış, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle görüştü.

Atış, okul gezileri sırasında tanıştığı ve büyüdüğünde kaymakam olmak isteyen bir öğrenciyi de makamına davet etti.

İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Ali Berat Özmetin'i odasında ağırlayan Atış, daha sonra küçük öğrenciyi makamına oturttu.

Seben, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü

Son Dakika Haberleri
16:23 Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
16:22 Evsizler hastalık korkusundan bakım evleri yerine sokakları tercih ediyor - Son Dakika
16:22 Genç girişimciler, Baskil Belediye Başkanı Akmurat'ı ziyaret etti - Son Dakika
16:18 Şoförlerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
16:17 Bozkır'a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika
15:27 KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 16:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seben Kaymakamı Atış'ın okul ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]