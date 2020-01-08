Seben Kaymakamı Atış'ın okul ziyaretleri - Son Dakika

Seben Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede faaliyet gösteren okulları ziyaret etti.

Atış ve beraberindekiler, Seben İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Okul hakkında müdür ve öğretmenlerden bilgi alan Atış, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle görüştü.

Atış, okul gezileri sırasında tanıştığı ve büyüdüğünde kaymakam olmak isteyen bir öğrenciyi de makamına davet etti.

İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Ali Berat Özmetin'i odasında ağırlayan Atış, daha sonra küçük öğrenciyi makamına oturttu.