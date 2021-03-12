Seben Taşlıyayla Göleti ülke ekonomisine 26 milyon katkı sağlayacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bolu Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması işinin tamamlanmasıyla 2021 fiyatlarına göre ülke ekonomisine yıllık 26 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Bolu'ya yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini kaydetti.

Bolu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Yıldız, "Bolu Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması işinde de çalışmalar devam ediyor. Sulama projesinin tamamlanmasına müteakip Seben Taşlıyayla Göletinde depolanacak suyla 32 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Seben Taşlıyayla Göleti işi kapsamında yapılacak 1155 metre uzunluğundaki sulama tünelinin çalışmaları da sürüyor. Kazı ve destekleme çalışmaları devam ediyor. Bu işin tamamlanmasına 300 metre kaldı. Bolu Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması işinin tamamlanmasıyla 2021 fiyatlarına göre ülke ekonomisine yıllık 26 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.