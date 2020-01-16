Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk'ta eş zamanlı tatbikat - Son Dakika

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde eş zamanlı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Şebinkarahisar'da metruk bir binada gerçekleştirilen tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiyesi, 112 Acil Servis, jandarma, emniyet ve ÇORUH Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, senaryo gereği olumsuzluklara eş zamanlı müdahale etti.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal afetlerde anında müdahalenin önemine dikkati çekmek amacıyla tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Belediyemiz personeli, itfaiye,112 sağlık personeli, kolluk kuvvetlerimiz, birliklerimize ait ağır iş makinelerimiz, elektrik ekiplerinin 5 dakika içerisinde olay yerine intikalleri ve koordine olmaları açısından önemli bir tatbikattı." dedi.