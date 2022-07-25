Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü - Son Dakika
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Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü

25.07.2022 19:16
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü

GİRESUN'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRESUN'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da tedavi gören Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti'den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı, ilçe belediyesi önünde 27 Temmuz'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Şahin Yılancı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü - Son Dakika

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