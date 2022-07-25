Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü

GİRESUN'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da tedavi gören Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti'den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı, ilçe belediyesi önünde 27 Temmuz'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
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