Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi

Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Şahin Yılancı, İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.