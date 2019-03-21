Şebinkarahisar'da 300 Fidan Toprakla Buluşturuldu
1 saat önce
Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Şebinkarahisar Belediyesi işbirliğiyle kentte 300 ıhlamur fidanı dikimi gerçekleştirildi.
Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
ile Şebinkarahisar Belediyesi işbirliğiyle kentte 300 ıhlamur fidanı dikimi gerçekleştirildi.
İki kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde Fatih Mahallesi
'nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Şahin
Yılancı, Orman İşletme Müdürü Temel Bülbül ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Şahin Yılancı
, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilçenin 7 mahallesini kapsayacak şekilde dikimlerin devam edeceğini belirterek, "Belediyemiz ile Orman İşletme Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde yaklaşık 5 kilometrelik yol ağında ıhlamur fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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