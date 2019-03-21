Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da "Adalet Ormanı" Kuruldu

Şebinkarahisar'da "Adalet Ormanı" Kuruldu

1 saat önce

Şebinkarahisar ilçesinde 30 dönümlük alanda Adalet Ormanı kuruldu.

Şebinkarahisar'da
Şebinkarahisar ilçesinde 30 dönümlük alanda Adalet Ormanı kuruldu.

İlçede bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını infaz etmekte olan hükümlülerin de katılımıyla ilçenin Tamzara Mahallesi yolu üzerinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Oluşturulan ormana 200 sarıçam, 22 Şebin ceviz, 15 sedir ve 15 ıhlamur fidanı dikildi.

Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin, kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaları, ıslahı ve topluma kazandırılmaları açısından Orman Haftası süresince Adalet Ormanı adı altında ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, bakım faaliyetleri ve tüm sahanın ağaçlandırılmasıyla ilçeye ve gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakılması hedeflendiği söyledi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Şebinkarahisar'da görevli hakim ve savcılar, Orman İşletme Şefliği görevlileri ve hükümlüler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu Emiliano Sala'nın Annesi, Cardiff City'ye Adalet Çağrısında Bulundu AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:14:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da "Adalet Ormanı" Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]