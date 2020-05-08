Şebinkarahisar'da Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Taner Tengir, Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların rehavete kapılmadan kendi tedbirlerini alması gerektiğinin altını çizen Tengir, yeni düzene ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

Tengir, berber, güzellik salonu ve kuaförlerin yeniden açılması, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin belirli zaman diliminde sokağa çıkması kararlarının ardından bir takım tedbirler aldıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"İş yerlerinde hijyen denetimlerini sıklaştıracağız. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın sokağa çıkacağı saatlerde, diğer hemşehrilerimizin gönüllülük esası ile evde kalmaları önemli. 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkacak kişilere maske dağıtacağız."

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Onur Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Kıran, İlçe Sağlık Müdürü Uğurgül Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı.