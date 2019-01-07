Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da Kar Festivali Düzenlenecek

Şebinkarahisar'da Kar Festivali Düzenlenecek

51 dakika önce

Şebinkarahisar ilçesinde 12 Ocak Cumartesi günü "Kar Festivali" düzenlenecek.

Şebinkarahisar'da Kar Festivali Düzenlenecek, System.String[]
Şebinkarahisar ilçesinde 12 Ocak Cumartesi günü "Kar Festivali" düzenlenecek.


Şebinkarahisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğince organize edilen festivalle ilgili Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında komite toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Tengir, etkinliğin ilk kez organize edileceğini belirterek, "Festival kapsamında konser, off-road gösterileri ve kızak kayma etkinlikleri yapılacak. Giresunlu hemşehrilerimizi 12 Ocak yapılacak etkinliğe davet ediyoruz." dedi.

Komite toplantısına Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile esnaf katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:40:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da Kar Festivali Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]