Şebinkarahisar'da Kar Festivali Düzenlenecek
51 dakika önce
Şebinkarahisar ilçesinde 12 Ocak Cumartesi günü "Kar Festivali" düzenlenecek.
Şebinkarahisar
ilçesinde 12 Ocak Cumartesi günü "Kar
Festivali" düzenlenecek.
Şebinkarahisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğince organize edilen festivalle ilgili Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında komite toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Tengir, etkinliğin ilk kez organize edileceğini belirterek, "Festival kapsamında konser, off-road gösterileri ve kızak kayma etkinlikleri yapılacak. Giresunlu hemşehrilerimizi 12 Ocak yapılacak etkinliğe davet ediyoruz." dedi.
Komite toplantısına Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin
Yılancı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile esnaf katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: AA
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