Şebinkarahisar'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı
1 saat önce
Şebinkarahisar Belediyesi tarafından kentte kar temizleme çalışmalarına başlandı.
Şebinkarahisar
Belediyesi tarafından kentte kar temizleme çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Şahin
Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğunu söyledi.
Ekiplerin kar temizleme çalışmalarına başladığını aktaran Yılancı, şöyle konuştu:
"Aralıksız yağan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde biriken kar kütlelerini temizlemek için 3 kepçe, 2 kamyon ve 1 greyder çalışıyor. Kaldırımlardaysa tuzlama çalışması yapılıyor. Karla mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Araç
filomuz ve personelimiz ile ilçemizin arterleri ve ara sokaklarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20 Kaynak: AA
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