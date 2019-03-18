Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da Karadut Üretimi Geliştiriliyor

Şebinkarahisar'da Karadut Üretimi Geliştiriliyor

35 dakika önce

Şebinkarahisar ilçesinde 100 karadut fidanı toprakla buluşturuldu.

Şebinkarahisar'da Karadut Üretimi Geliştiriliyor, System.String[]
Şebinkarahisar ilçesinde 100 karadut fidanı toprakla buluşturuldu.


İlçenin Biroğul mahallesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Taner Tengir, belediye ile ortak yürütülen "Ceviz Ormanları Projesi" kapsamında karadut fidanı dikiminin de planlandığını söyledi.

Tengir, 100 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade ederek, "Bu arazide daha önce ceviz fidanı dikmiştik, şimdi de karadut fidanlarını toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanlara da şehitlerimizin isimlerini vereceğiz ve vatandaşlarımıza emanet edeceğiz. Haziran ayıyla beraber damla sulama sistemiyle daha teknik ve bakımlı bir şekilde bu bölgeyi hem ceviz hem karadut ağaçlarıyla yeşillendireceğiz." dedi.

Törene, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, mahalle sakinleri ile öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:21 Kaynak: AA

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