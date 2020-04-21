Şebinkarahisar'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şebinkarahisar'da koronavirüs tedbirleri

Şebinkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarı denetlendi.

Şebinkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarı denetlendi. İlçede kurulan halk pazarında polis, bekçi ve zabıta ekipleri sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Pazar yeri girişine dezenfektan konulurken, vatandaşlara da maske dağıtıldı. Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların sağlığını korumak için gereken bütün tedbirlerin alındığını söyledi. Daha önce alınan önlemler kapsamında bir süre kapalı olan halk pazarını birtakım önlemlerle yeniden açtıklarını aktaran Tengir, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve belediye zabıta ekiplerinin, Halk Eğitim Merkezi çalışanları tarafından üretilen maskeleri pazar yerinde vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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