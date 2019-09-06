Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da organik ürün pazarı açılışı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Şebinkarahisar'da organik ürün pazarı açılışı yapıldı

44 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde organik ürün pazarı açılışı yapıldı.

Şebinkarahisar'da organik ürün pazarı açılışı yapıldı, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde organik ürün pazarı açılışı yapıldı.


Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağlıklı yaşam için organik pazara yönelen vatandaşların ihtiyacını karşılamak için ilk olarak Tamzara Mahallesinde açılan ve gördüğü ilgi sonrası ilçede de açılan organik pazara vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi. Yapılan açılışta konuşan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, ürünlerin kalitesi ve kadınların ev ekonomisine yapacakları katkıları vurgulayarak pazarın hayırlı olmasını diledi. Kalabalık bir katılım ile açılan pazarda organik ürünler büyük ilgi gördü. Cuma günleri ilçe merkezinde pazar günü ise Tamzara'da belediye tarafından tahsis edilen alanlarda ekolojik ürünler satışa sunulacak. Üretime doğrudan katkı sağladıkları ürünlerin pazarlanması ile aile bütçesine destek olduklarını belirten yöre sakinleri mutlu olduklarını söyledi. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi Son dakika: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da organik ürün pazarı açılışı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]