Şebinkarahisar'da

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile özel bir eğitim merkezi işbirliği ile öğretmenlere "Robotik Kodlama" eğitimi verilmeye başlandı.

Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hatice Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimin 4 ay süreceğini söyledi.

Eğitime farklı branşlardan 20 öğretmenin katıldığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimin hem 2023 eğitim vizyonuna uyumunu sağlayabilmek hem de edindikleri bilgileri eş zamanlı olarak öğrencilerimize aktarabilmesi açısından oldukça önemli. Bu eğitim sayesinde başarıyı daha hızlı yakalayacaklarına inanıyorum. Öğretmen ve öğrencilerimiz düşünme becerileri gelişecek, çözüm odaklı bakabilmeyi öğrenecekler."

Özkan, eğitim sonunda üretilecek projelerin düzenlenecek etkinlikle sergileneceğini sözlerine ekledi.