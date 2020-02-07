Şebinkarahisar kar festivali iptal edildi - Son Dakika
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Şebinkarahisar kar festivali iptal edildi

6 saat önce

Bu yıl ikincisi yapılması planlanan Şebinkarahisar kar festivali iptal edildi.

Şebinkarahisar kar festivali iptal edildi, System.String[]

Bu yıl ikincisi yapılması planlanan Şebinkarahisar kar festivali iptal edildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan kar festivalinin son dönemlerde ülkede yaşanan üzücü hadiseler nedeniyle alınan ortak kararla iptal edildiğini bildirdi.

Yaşanan üzücü olayların herkesi olduğu gibi kendilerini de üzdüğünü dile getiren Yılancı, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem, Van'da yaşanan çığ felaketi ve uçak kazasının yanı sıra İdlib'deki askeri operasyonda aldığımız şehit haberleri nedeniyle ilk olarak İlçe Kaymakamımız Taner Tengir ile birlikte durum değerlendirmesi yaparak festival komitesi üyeleriyle konuyu paylaştık. Komite toplantısında alınan ortak karar ile bu yıl yapmayı planladığımız ikinci kar festivali iptal etmek durumunda kaldık. Festivalde harcayacağımız kaynağı da deprem bölgesine aktaracağız."

Toplantıya Kaymakam Tengir, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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