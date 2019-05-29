Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisarlılar iftar yemeğinde buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Şebinkarahisarlılar iftar yemeğinde buluştu

46 dakika önce

Kocaeli Şebinkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel iftar programını gerçekleştirdi.

Şebinkarahisarlılar iftar yemeğinde buluştu, System.String[]
Kocaeli Şebinkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel iftar programını gerçekleştirdi.
Dernekte düzenlenen İftar programına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.
Yaşar Çakmak ve Sedat Çelik, iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Dernek Başkanı İlhan Avutman da "Geleneksel olarak 8 yıldır iftar programımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Ben tüm yönetim kurulum adına bu sofraların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun, Ramazan Bayramınızı da Allah hayırlara vesile etsin diyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:35 Kaynak: AA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sedat Çelik, Yaşar Çakmak, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi! Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:21:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisarlılar iftar yemeğinde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]