Şebnem Korur Fincancı'ya, "Terör Örgütü Propagandası" Yapmaktan 2 Yıl 6 Ay Hapis

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiride imzası olduğu gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları hazır bulundu.



Duruşmada son savunmasını yapan sanık Şebnem Korur Fincancı "Suçlamaları kabul etmiyorum. Barış istemek suç değildir. Beraatime karar verilsin" dedi.



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fincancı'yı basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Fincancı'nın "duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları" ile "suçun işlenmesinden sonra pişmanlık duymamasını" dikkate alarak cezada indirime gitmedi. - İSTANBUL

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