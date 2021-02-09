Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü - Son Dakika

Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü

09.02.2021 17:34

- Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü Ünlü model Şebnem Schaefer'a İzmir'de bir reklam çekimi sırasında sürpriz doğum günü düzenlendi.

- Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü

İZMİR - Ünlü model Şebnem Schaefer'a İzmir'de bir reklam çekimi sırasında sürpriz doğum günü düzenlendi. Çekim sırasında stüdyoya pasta ile girilmesi karşısında şaşıran Schaefer, 37 yaşına çalışarak girdi.

Ünlü model Şebnem Schaefer, medikal tekstil firmasının reklam çekimi için model Burak Hakkı ile birlikte İzmir'deydi. 37 yaşına giren ünlü modele, fotoğraf çekimi sırasında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. "İyi ki doğdun Şebnem" şarkısını duymasıyla şaşkınlık yaşayan Schaefer, stüdyoya getirilen pastanın mumlarını üfleyerek dilek tuttu. 37 yaşına çalışarak girdiğini belirten model, "Enteresan bir şekilde doğum günlerimde birçok kez İzmir'de çalıştım. Bugün de İzmir'deyim. İzmir bana hep uğurlu geliyor. 37 yaşıma da uğurlu geleceğinden eminim. Güzel bir organizasyon oldu. 'İyi ki doğdun Şebnem' şarkısını duyunca şaşırdım, ilk başta anlayamadım. Sürpriz oldu. Çalışırken doğum günümü de kutlamış oldum. Pandemi nedeniyle kutlama şansım olmayacaktı. İstanbul'da evde olacaktım. 37 yıldır bu bedendeyim, sağlıklı nice yaşlarım olsun inşallah" dedi.

"Evlilik diliyorum"

Şebnem Schaefer'a sürpriz doğum günü hazırlayan Çizgi Medikal firmasının CEO'su Atilla Ayar, "Şebnem Schaefer'ı sabah otelden aldığımda bugün doğum günü olduğunu söyledi. Ben de Şebnem Hanım için bir sürpriz yapmak istedim. Doğum gününü, medikal tekstil ürünleri çekimi sırasında kutlamış olduk. Şebnem Hanım'a yeni yaşında bol mutluluk, bol kazanç ve evlilik diliyorum" diye konuştu.

Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü
Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü
Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü
Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü

Şebnem Schaefer, Burak Hakkı, İzmir, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da üç katlı apartmandaki doğal gaz patlaması hasara neden oldu Paylaşımıyla kafa karıştıran Aleyna Tilki, Nasrettin Hoca'nın tarzını kendisine benzetti Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü Trafik kazasında yakın arkadaşını kaybeden Celil Nalçakan, ölüm haberiyle yıkıldı İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak Türkiye'deki tek vaka! İstanbul'da tedavi gören bir hastada Brezilya mutasyonu tespit edildi Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok
Bordeaux maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyecek Bordeaux maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyecek         
17:05
Selçuk Özdağ'a yapılan silahlı ve sopalı saldırının yeni görüntüleri çıktı Selçuk Özdağ'a yapılan silahlı ve sopalı saldırının yeni görüntüleri çıktı         
16:54
Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor         
16:40
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
"Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmanın yolu basit" diyen CHP lideri, Erdoğan'ı televizyona davet etti         
15:25
Göbeklitepe'de tarlasına metal blok yerleştirilen çiftçi: Gece 01:00 gibi yerinde olmadığını gördük, bir helallik bile almadılar Göbeklitepe'de tarlasına metal blok yerleştirilen çiftçi: Gece 01:00 gibi yerinde olmadığını gördük, bir helallik bile almadılar         
14:58
Eşya paylaşımı yüzünden sevgilisini öldüren kadın, mahkemenin karşısına faturaları ile çıktı Eşya paylaşımı yüzünden sevgilisini öldüren kadın, mahkemenin karşısına faturaları ile çıktı         
14:39
Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı         
14:00
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve ansızın kaybolan metal blok dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Uzaylılar Anadolu'da Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve ansızın kaybolan metal blok dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Uzaylılar Anadolu'da         
13:19
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim         
13:01
Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor         
12:35
Gerçek diye imitasyon altınları gasbetti, Gerçek diye imitasyon altınları gasbetti, "Bir daha öyle yapmasınlar, gerçeklerini koysunlar" diyerek pes dedirtti         
12:29
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı         
11:32
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 17:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şebnem Schaefer'a çekim sırasında sürpriz doğum günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei