Şebnem Şirin cinayeti sanığı: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum - (2) - Son Dakika
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Şebnem Şirin cinayeti sanığı: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum - (2)

05.04.2022 19:01
Şebnem Şirin cinayeti sanığı: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum - (2)

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla Furkan Zıbıncı'nın (25) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla Furkan Zıbıncı'nın (25) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, sanık Zıbıncı'nın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


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Şebnem Şirin, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şebnem Şirin cinayeti sanığı: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum - (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şebnem Şirin cinayeti sanığı: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum - (2) - Son Dakika
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