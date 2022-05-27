Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu - Son Dakika
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Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu

27.05.2022 14:17
Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu

Denizli'de Şebnem Şirin'i boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam edildi.

Denizli'de Şebnem Şirin'i boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, yaşananları yine hatırlamadığını iddia ederken; yakınlarının karakolda verdiklerini ifadelerle çelişen beyanları duruşmaya damga vurdu.

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ikinci duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davaya anne Pervin Tokat katılım sağlamazken baba Halil Şirin ve Şevket Şirin ile avukatlar katılım sağladı.

SANIK YAŞANANLARI HATIRLAMADI, YAKINLARI ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını daha öncede belirten Zıbıncı, hakim tarafından dinlendi. Mahkemeye tanık olarak katılan sanığın kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa T., karakolda verdikleri ifadeleri ile mahkemedeki çelişkili ifadeleri hakim tarafından dinlendi.

SANIĞIN BABASI ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA DİNLENECEK

Sanık Zıbıncı'nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ikinci dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, sanığın babası İsmail Zıbıncı'nın tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki davanın 17 Haziran 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat/İHA)

Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu
Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu - Son Dakika


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