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Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika

Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

27.10.2021 12:31

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda, 25 yaşındaki Şebnem Şirin, evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI KESİP KAÇTI

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç kız, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

ARACIYLA KAÇARKEN YAKALANDI

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika
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