Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum - Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
28.10.2021 11:16
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gıda mühendisi olan 23 yaşındaki Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu sonrası Adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı verdiği ifadesinde, her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını iddia etti. Öte yandan zanlının gasp ve cinsel istismar gibi 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı FurkanFurkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu.
BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
CİNAYET ZANLISININ 6 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ
Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan FurkanFurkan Zıbıncı'nın gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
İFADESİNDE OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini anlatan Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı
Son Dakika 11:14 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:09 "Şeytan çıkaracağım" diyerek öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek