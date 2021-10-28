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Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum - Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum

28.10.2021 11:16

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gıda mühendisi olan 23 yaşındaki Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu sonrası Adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı verdiği ifadesinde, her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını iddia etti. Öte yandan zanlının gasp ve cinsel istismar gibi 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı FurkanFurkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu.

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in katil zanlısı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in katil zanlısı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

CİNAYET ZANLISININ 6 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan FurkanFurkan Zıbıncı'nın gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in katil zanlısı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

İFADESİNDE OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini anlatan Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı

Şebnem Şirin, Pamukkale, Denizli, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum - Son Dakika
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