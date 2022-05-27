Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti - Son Dakika
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Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti

27.05.2022 15:04

Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını bıçakla keserek öldüren cani Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam ediliyor. Müebbet talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık, ilk duruşmada olduğu gibi bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti. Bu ifade sonrası mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ikinci duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davaya anne Pervin Tokat katılım sağlamazken baba Halil Şirin ve Şevket Şirin ile avukatlar katılım sağladı.

SANIK YAŞANANLARI HATIRLAMADI

Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını daha öncede belirten Zıbıncı, hakim tarafından dinlendi. Mahkemeye tanık olarak katılan sanığın kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa T., karakolda verdikleri ifadeleri ile mahkemedeki çelişkili ifadeleri hakim tarafından dinlendi.

BABASI 3. DURUŞMADA DİNLENECEK

Sanık Zıbıncı'nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ikinci dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, sanığın babası İsmail Zıbıncı'nın tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki davanın 17 Haziran 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Çamlaraltı Mahallesi, Şebnem Şirin, Denizli, Hakim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti - Son Dakika


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