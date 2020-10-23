Sebo Göndür'den basket şov
23.10.2020 18:52
Profesyonel basketbolcu Sebo Göndür, attığı birbirinden ilginç basketlerle izleyenlerden büyük alkış topluyor.
Profesyonel basketbolcu Sebo Göndür, attığı birbirinden ilginç basketlerle izleyenlerden büyük alkış topluyor.
Profesyonel basketbolcu Sebo Göndür, farklı yerlerden attığı basketlerle adından söz ettiriyor. Göndür, bazen bir evin balkonundan, bazen Kapodokya'da balonun üzerinden bazen de bir araçla giderken attığı basketlerle bu dalda ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Sergilediği performansla ilginç basketlere imza atan genç basketbolcu, izleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Son Dakika: Trabzonspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti