Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika

Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı

21.03.2021 12:12
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı, System.String[]

Bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle dijital ortamda tarımsal destek başvurularını almaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ve teknik nedenlerle sebze fidesi için online başvuruda bulunamayan üreticiler için yüz yüze başvuru sürecini başlattı.

Bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle dijital ortamda tarımsal destek başvurularını almaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ve teknik nedenlerle sebze fidesi için online başvuruda bulunamayan üreticiler için yüz yüze başvuru sürecini başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent'te hayata geçirdiği kırsal kalkınma amaçlı destek projeleri çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde de yerli üreticilere ekonomik yönden katkı sağlamak ve üretimi artırmak için desteklerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi; sebze fidesi, buğday, mısır ve yonca tohumu desteği başvurularını bu yıl ilk kez online ortamda alma uygulaması başlattı.

"baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden buğday tohumu için online başvurular alınmaya devam ederken, mısır ve yonca tohumu ile domates ve biber fidesi desteği için online başvuru süreci sona erdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, online ortamda teknik nedenlerle sebze fidesi (domates ve biber) için başvuruda bulunamayan üreticilerin mağdur olmaması amacıyla başvuru taleplerini yüz yüze almaya başladı.

Yüz yüze talep başvuruları Ayaş'tan alınmaya başlandı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında elektronik ortamda çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan çiftçilere kolaylık sağlanırken, yüz yüze başvuruların alınmaya başlandığı ilk adres Ayaş ilçesi oldu.

Ayaş'ta talep toplama başvurularına yoğun ilgi gösteren çiftçiler, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı destek programları hakkında memnuniyetlerini dile getirdi.

Tüm ilçelerde dekont toplama işlemleri yonca ve mısır tohumu için tamamlandı

Ayaş ilçesinde 15-16 Mart tarihlerinde yonca ve mısır tohumu için başvuran çiftçilerin dekontları elden toplanırken, tüm ilçelerde de yonca ve mısır dekontlarının toplanma işlemi sona erdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ayaş'ta sezbe fidesi (domates ve biber) için de dekontları teslim aldı.

Beypazarı, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri ve AYKOME adreslerinde 23,24 ve 25 Mart tarihlerinde domates ve sebze fidesi başvuru taleplerini dekontlarıyla almaya başlayacak olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 5 Nisan tarihinden itibaren de diğer ilçelerde sebze fidesi başvuru taleplerini yüz yüze almaya devam edecek.

Bu yıl yaklaşık 8 milyon kilogram buğday tohumu dağıtılacak

Ekim ve dikim zamanlarını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, 29 Mart ve Nisan ayının ilk haftası içinde çiftçilere yonca ve mısır tohumu dağıtımına başlayacak.

2020 yılında 5 milyon 150 kilogram buğday dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaklaşık 8 milyon kilogram (8 bin ton) buğday tohumu dağıtımı yapmayı planlıyor.

Kırsal kalkınma destekleri programı kapsamında 2021 yılında 150 bin kilogram (150 ton) yonca tohumu, 120 bin kilogram (120 ton) mısır tohumu, 8 milyon 100 bin adet de domates ve biber fidesinin dağıtılması hedefleniyor. - ANKARA

Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Buğday, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika


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