Sebze Fiyatlarına Kızdı Evinin Salonunu Seraya Çevirdi

Sebze fiyatlarına kızdı evinin salonunu seraya çevirdi Bardak içinde yetiştirdiği domates fidelerine gözü gibi bakıyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından yakınan Harun Altınsoylu, ihtiyacını karşılamak için oturduğu evin salonunda domates...

Sebze fiyatlarına kızdı evinin salonunu seraya çevirdi

Bardak içinde yetiştirdiği domates fidelerine gözü gibi bakıyor



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından yakınan Harun Altınsoylu, ihtiyacını karşılamak için oturduğu evin salonunda domates fidesi yetiştiriyor.

Harun Altınsoylu, son günlerde domates fiyatını yüksek olması nedeniyle bin 42 adet domates tohumu aldı. Altınsoylu, eşinin de desteğiyle birlikte tohumları tek tek plastik bardakların içinde yetiştirip salonunda büyütmeye başladı. Günün belirli saatlerinde yetiştirdiği domates fidelerini sulayan Altınsoylu, hobi olarak başladığını ve ilerleyen zaman diliminde domatesleri tarlada yetiştireceğini söyledi. Altınsoylu, "Bir arkadaşımın vasıtasıyla aklımıza gelen fikri geçtiğimiz yıl biz hobi olarak başlattım. Domates dikelim dedik ve beraber çalıştık. Tabi ki eşim ve kızımın da desteği oldu. Bu ürünlerin tamamı domates fidesi ve meyve sebze fiyatları bu işe başlamama etken oldu. Bin 42 adet tohum alıp ektim. Yüzde 90 oranında verim elde ettik. Şuanda 900 adet fidemiz bulunuyor. Buradan bir tarlaya geçip devam ettirebiliriz. Ama rızık işlerini biz bilemeyiz Allah bilir ve bundan sonra ki süreç nasıl olacak belli değil" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı

FETÖ'cü Enes Kanter'in Dana Brooke ile İlişkisi Olay Oldu

Son Dakika! Bingöl'de Şiddetli Deprem