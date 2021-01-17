Sebze hali yakınında alev alan süngerler korkuttu - Son Dakika

Sebze hali yakınında alev alan süngerler korkuttu
17.01.2021 15:27
Sebze hali yakınında alev alan süngerler korkuttu Antalya'da sebze ve meyve hali yakınındaki boş arazide süngerlerin alev alması ile çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sebze hali yakınında alev alan süngerler korkuttu
ANTALYA - Antalya'da sebze ve meyve hali yakınındaki boş arazide süngerlerin alev alması ile çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kepez ilçesinde Antalya Sebze ve Meyve Toptancı Hali yakınındaki boş arazide atıl vaziyette bulunan süngerler yanmaya başladı. Alevlerin diğer süngerlere sıçramasıyla yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ekipler, alevleri etraftaki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.
Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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