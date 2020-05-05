Sebze halinde dolgu çalışmaları başladı

Kilis Belediyesi tarafından Yeni Sebze ve Meyve Hali'nde dolgu çalışmalarına başlandı.



Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Sebze ve Meyve Hali'nde kazı ve dolgu işlemlerine başlamış bulunduklarını ifade ederek, "Bu etaptaki çalışmaların tamamlanmasının ardından zemin iyileştirme çalışmalarımız başlatılacak. Bundan sonraki aşamada ise yeni halde temel atma etabına geçeceğiz. Yapım çalışmaları belirlenen takvim kapsamında hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah şehrimize yakışır bir tesisi Kilisimize kazandıracağız" dedi. - KİLİS