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Sebze halinde yangın paniği

7 saat önce

Konya'da sebze halinde plastik kasaların henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

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Konya'da sebze halinde plastik kasaların henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.


Yangın, 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Adnan Menderes sebze halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebze halinde bulunan boş plastik kasaların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden esnaf durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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