Son Dakika Haberleri: Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltı
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Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltı

1 saat önce

Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltıOSMANİYE Sebze ve Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet şubesi ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltı

OSMANİYE Sebze ve Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet şubesi ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde ruhsatsız silah bulundurulduğu yönünde aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, eş zamanlı olarak hal içerisindeki 69 iş yeri ve 1 idare binasında, 4 özel harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere 270 personelle baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 tabanca, 1093 adet fişek, 3 adet av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 170 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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