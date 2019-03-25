Son Dakika Haberleri: Sebze Kamyonunda 34 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Sebze Kamyonunda 34 Kilo Skunk Ele Geçirildi

20 dakika önce

ANTALYA'da sebze yüklü kamyonda 32 paket halinde 34 kilogram 'skunk' ele geçirildi.

Sebze Kamyonunda 34 Kilo Skunk Ele Geçirildi, System.String[]
ANTALYA'da sebze yüklü kamyonda 32 paket halinde 34 kilogram 'skunk' ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı. İstanbul'dan Antalya'ya turizm sezonu öncesi sebze kamyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu skunk maddesi getirileceği bilgisini alan ekipler, Antalya hal kompleksine baskın düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen kamyonda narkotik köpekleriyle yapılan aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenmiş 32 paket halinde 34 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili M.F.O., R.G. ve N.Y. gözaltına alındı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel
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