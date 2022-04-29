SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU - Son Dakika
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SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU

29.04.2022 09:51

ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada; boş sebze kasaları arasına gizlenen 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada; boş sebze kasaları arasına gizlenen 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarının ardından harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki kamyoneti takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü İ.B. (43) ile İ.Y. (33), F.B. (46) ve A.D.?nin (27) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Detaylı aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenen çuvallar içinde 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU
SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEBZE KASALARINA GİZLENEN 113 KİLO ESRARI 'UZİ' BULDU - Son Dakika
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