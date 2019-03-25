Sebze Kasalarında Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı
40 dakika önce
Antalya'da, sebze kamyonunun boş kasaları arasına gizlenmiş 34 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Antalya
'da, sebze kamyonunun boş kasaları arasına gizlenmiş 34 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
'dan sebze kamyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu esrar (skunk) maddesi getirileceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madde getirdiği belirlenen kamyona hal kompleksi içinde operasyon yapıldı. Kamyonda yapılan aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenmiş 32 paket halinde daralı 34 kilo esrar (skunk) ele geçirildi. Olayla ilgili M.F.O., R.G. ve N.Y. gözaltına alındı. 3 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
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