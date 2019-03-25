Son Dakika Haberleri: Sebze Kasalarında Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı

Sebze Kasalarında Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı

40 dakika önce

Antalya'da, sebze kamyonunun boş kasaları arasına gizlenmiş 34 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Sebze Kasalarında Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı, System.String[]
Antalya'da, sebze kamyonunun boş kasaları arasına gizlenmiş 34 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan sebze kamyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu esrar (skunk) maddesi getirileceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madde getirdiği belirlenen kamyona hal kompleksi içinde operasyon yapıldı. Kamyonda yapılan aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenmiş 32 paket halinde daralı 34 kilo esrar (skunk) ele geçirildi. Olayla ilgili M.F.O., R.G. ve N.Y. gözaltına alındı. 3 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel
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