Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 göçmen yakalandı

07.03.2022 19:01
Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Mart 2022 günü saat 21.00 sıralarında kontrol amaçlı bir tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan tırda, sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 70 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmış olup, yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olay ile ilgili araç sürücüsü olan şüpheli M.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 göçmen yakalandı

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Afganistan, Hisarcık, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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