Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana polisi durduğu kamyonette sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'ya uyuşturucu girişini engellemek için Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis, Bayram D.(41) yönetimindeki kamyonetten şüphelenip durdurdu. Sürücü sebze taşıdığını söyledi. Ancak sürücünün bu açıklaması polisin şüphesini gidermeyince, polis hassas burunlu narkotik köpeği Aşil ile birlikte arama başlattı. Aşil sebze kasalarının arasına tepki verdi. Bunun üzerine polis, köpeğin tepki verdiği yerde 9 paket içinde 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Polis esrara el koyarken zanlıyı gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Zanlının sorguda kendisinin sebze taşıdığını, esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Bayram D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA