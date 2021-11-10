Üye Girişi
Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

10.11.2021 09:41

Adana polisi durduğu kamyonette sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

Adana polisi durduğu kamyonette sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'ya uyuşturucu girişini engellemek için Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis, Bayram D.(41) yönetimindeki kamyonetten şüphelenip durdurdu. Sürücü sebze taşıdığını söyledi. Ancak sürücünün bu açıklaması polisin şüphesini gidermeyince, polis hassas burunlu narkotik köpeği Aşil ile birlikte arama başlattı. Aşil sebze kasalarının arasına tepki verdi. Bunun üzerine polis, köpeğin tepki verdiği yerde 9 paket içinde 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Polis esrara el koyarken zanlıyı gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Zanlının sorguda kendisinin sebze taşıdığını, esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Bayram D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Narkotik, Polis, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları 10:50 Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda 10:48 Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi 09:53 Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor 09:49 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı 09:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak 08:23 Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı 07:27 Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı

Son Dakika Haberleri
10:48 Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda
10:41 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:31 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
10:27 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:17 Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu
10:14 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü
10:12 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021
09:59 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
09:57 Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti
09:48 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı         
10:52
14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler 14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler         
10:50
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:42
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor         
08:27
İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı         
08:12
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 10:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement