Sebze Köfte Tarifi

Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Küçük boy brokoli
1 adet orta boy havuç
¼ karnabahar
3-4 dal taze fesleğen
3 diş sarımsak
2 adet yumurta
100 g rendelenmiş kasar peyniri
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu için;
2 su bardağı domates rendesi
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 çay bardağı su
Tarif:
Brokoli, karnabahar, havuç, sarımsak ve fesleğen yapraklarını iyice yıkayıp sebzeleri Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı'da parçalayın.
Karışıma yumurta ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin.
Tuz, karabiber ve zeytinyağını ilave edip karışımdan büyük yuvarlak köfteler elde edip kenara alın.
Sosu için Arçelik Ankastre Ocak'ta tavaya zeytinyağını ve sarımsağı ekleyip kavurun.
Salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.
Domates rendesi, tuz, karabiber, kimyon ve suyu ekleyip kısık ateşte 3-4 dakika pişirin.
Bu sırada bir tavaya Arçelik Ankastre Ocak'ta zeytinyağını ekleyip köfteleri kızartın.
Kızarttığınız köfteleri domates sosuna ekleyip karıştırın.
Sosla beraber 4-5 dakika daha Arçelik Ankastre Ocak'ta pişirin.
Üzerini kaşar peyniri rendesi ve fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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