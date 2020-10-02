Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor - Son Dakika

Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor

Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor Pazar artıklarından yıllık 120 bin TL tasarruf sağlanacak Gebze'de kurulan tesiste pazar atıkları ekonomiye kazandırılacak Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından kurulan tesiste Pazar alanından toplanan sebze-meyve atıklarından kompost gübre...

Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor

Pazar artıklarından yıllık 120 bin TL tasarruf sağlanacak

Gebze'de kurulan tesiste pazar atıkları ekonomiye kazandırılacak

KOCAELİ - Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından kurulan tesiste Pazar alanından toplanan sebze-meyve atıklarından kompost gübre üretilecek ekonomiye kazandırılıyor. Sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmasında yıllık 120 bin TL tasarruf sağlanacak.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sıfır Atık projesi kapsamında kurulan Kompost Üretim Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Mevlana Kapalı Pazar Alanı'na kurulan tesiste pazardan toplanan atık sebze ve meyveler işlenerek kompost gübre haline dönüştürülecek. Kamu kurumlarının park ve bahçe çalışmalarında kullanılacak gübreler, vatandaşların kullanımına sunulmak üzere ilk haftalarca ücretsiz olarak dağıtılacak. Hayata geçirilen geri dönüşüm çalışmasıyla yıllık 120 bin TL atık bertaraf maliyetinden tasarruf edileceği öğrenilirken, paketlenecek olan gübrelerin önümüzdeki dönemlerde satışa sunularak belediyeye gelir elde edilmesi planlanıyor.

"Son derece kıymetli bir çalışma"

Kompost Üretim Tesisi'nin açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, "Hayatımızın gerçeği çöplerin dönüştürülmesi ve gübre olarak kullanılır hale getirilerek yine ekonomiye kazandırılması. Balkonlarımızda, bahçelerimizde belki böyle başlayacak inşallah daha büyük seviyelere de ulaşır. Çöplerimizin gübre olarak değerlendirilip yeni fidanlara tohum olması son derece kıymetli ve güzel bir çalışma" dedi.

"Ayda 20 tondan fazla sebze-meyve bu tesiste gübreye dönüşecek"

Kompost üretim tesisi hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, "Kompost üretim tesisimizi hizmete açtık. Biz burada sebze ve meyve atıklarını pazarın hemen bitişiğinde kurduğumuz bu tesisle kaynağından alıp direk üretim makinelerimize aktarıyoruz ve oradan da doğal organik gübre üretimini sağlamış oluyoruz. Bizim temel hedeflerimiz sıfır atık projesini olabildiğince geliştirmek. Bu anlamda da aşağı yukarı ayda 20 tondan fazla sebze-meyve atığını burada gübre haline dönüştürmüş olacağız. Bununla beraber atık bertaraf maliyetini düşürmüş olacağız. Modern tesisler olduğu içinde çevrede oluşacak koku ve diğer kirlilikleri engellemiş olacağız. Ekonomik anlamda belediyemize gelir kaydetmiş olacağız. Bununla beraberde hem kendi park bahçelerimizde veya kamu kurumlarında kullanılacak gübrenin teminini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Meyve-Sebze atıkları pazarlardan toplanıp tesiste işlenecek"

Önümüzdeki dönemlerde farklı bölgelerde de aynı tesisin kurulacağını ifade eden Büyükgöz, "Bu ilk tesisimizi burada hayata geçirdik. Bundan sonra diğer pazar alanlarımızda veya farklı bölgelerimizde de bu tesislerimizi çoğaltıp inşallah sıfır atık anlamında tabanımızı iyice genişletmiş olacağız. Biz şuanda ilk etapta Mevlana Pazarı'nın zaten bitişiğinde bir alandayız. Pazar kalktıktan sonra pazardaki meyve-sebze atıklarını toplayıp bu tesisimizde işlemiş olacağız. Yaklaşık ilk aşamada pazardan oluşan atıkların yüzde 50'sine yakını burada değerlendirilmiş olacak. Daha sonraki etaplarda da tamamını ve diğer pazarlardaki atıkları da değerlendirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Yılda 120 bin TL tasarruf sağlanacak"

Yılda 120 bin TL civarında atık bertaraf maliyetinden tasarruf edeceklerini ifade eden Büyükgöz, "Buradan yaklaşık sadece bertaraf maliyetini düşünsek aylık 10 bin lira civarında bir tasarruf elde etmiş olacağız. Yılda 120 bin lira civarında bir geri dönüşüm bertaraf maliyeti. Ama bunun diğer dolaylı maliyetlerini de ele alırsak çok daha yüksek düzeyli bir hayat standardı yakalamış olacağız. Çünkü kokuyu gidermiş olacağız, atık suları gidermiş olacağız ve çevreye olan zararlı görüntüleri gidermiş olacağız. Bunun da sosyal yaşam maliyetini de hesaba katarsak çok daha yüksek düzeyde bir maliyet tasarrufu sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor
Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor

Türk Lirası, Kocaeli, Gebze, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sebze-meyve atıkları gübreye dönüşüyor - Son Dakika

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